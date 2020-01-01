Токеномика K21 (K21) Откройте для себя ключевую информацию о K21 (K21), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о K21 (K21) K21 is a closed-end art vault that provides liquid exposure to a curated collection of 21 unique and original NFT artworks by a diverse roster of influential and pioneering contemporary, digital, and cryptonative artists. Engineered for composability, durability, and equity, K21 establishes a new protocol for art. Официальный сайт: https://kanon.art/ Купить K21 сейчас!

Токеномика и анализ цен K21 (K21) Изучите ключевые данные о токеномике и цене K21 (K21), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 604,34K $ 604,34K $ 604,34K Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 18,03M $ 18,03M $ 18,03M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 704,02K $ 704,02K $ 704,02K Исторический максимум: $ 11,59 $ 11,59 $ 11,59 Исторический минимум: $ 0,02374923 $ 0,02374923 $ 0,02374923 Текущая цена: $ 0,03352453 $ 0,03352453 $ 0,03352453 Узнайте больше о цене K21 (K21)

Токеномика K21 (K21): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики K21 (K21) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов K21, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов K21. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой K21, изучите текущую цену K21!

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