Токеномика K21 (K21)

Токеномика K21 (K21)

Откройте для себя ключевую информацию о K21 (K21), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о K21 (K21)

K21 is a closed-end art vault that provides liquid exposure to a curated collection of 21 unique and original NFT artworks by a diverse roster of influential and pioneering contemporary, digital, and cryptonative artists. Engineered for composability, durability, and equity, K21 establishes a new protocol for art.

Официальный сайт:
https://kanon.art/

Токеномика и анализ цен K21 (K21)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене K21 (K21), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 604,34K
$ 604,34K$ 604,34K
Общее предложение:
$ 21,00M
$ 21,00M$ 21,00M
Оборотное предложение:
$ 18,03M
$ 18,03M$ 18,03M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 704,02K
$ 704,02K$ 704,02K
Исторический максимум:
$ 11,59
$ 11,59$ 11,59
Исторический минимум:
$ 0,02374923
$ 0,02374923$ 0,02374923
Текущая цена:
$ 0,03352453
$ 0,03352453$ 0,03352453

Токеномика K21 (K21): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики K21 (K21) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов K21, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов K21.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой K21, изучите текущую цену K21!

Прогноз цены K21

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.