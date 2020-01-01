Токеномика JUICY (JUICY)

Токеномика JUICY (JUICY)

Откройте для себя ключевую информацию о JUICY (JUICY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о JUICY (JUICY)

Juicy is a revolutionary Web3 content creator platform designed to empower creators and enhance their connection with audiences. By leveraging blockchain technology, Juicy provides a decentralized, transparent, and fair ecosystem where creators can monetize their content directly, without the constraints of traditional platforms. Juicy token is tradeable like a meme but powers the Web3 social media platform Enjoy Juicy.

Официальный сайт:
https://enjoyjuicy.com/

Токеномика и анализ цен JUICY (JUICY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене JUICY (JUICY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 734,59K
$ 734,59K$ 734,59K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 329,25M
$ 329,25M$ 329,25M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,23M
$ 2,23M$ 2,23M
Исторический максимум:
$ 0,065988
$ 0,065988$ 0,065988
Исторический минимум:
$ 0,00178495
$ 0,00178495$ 0,00178495
Текущая цена:
$ 0,00223109
$ 0,00223109$ 0,00223109

Токеномика JUICY (JUICY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики JUICY (JUICY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов JUICY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов JUICY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JUICY, изучите текущую цену JUICY!

Прогноз цены JUICY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.