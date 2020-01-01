Токеномика Juice ($JUICE)

Токеномика Juice ($JUICE)

Откройте для себя ключевую информацию о Juice ($JUICE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Juice ($JUICE)

JuiceBot is a trading bot designed to make buying and selling cryptocurrency simple, straightforward and rewarding and $JUICE is the native token and driving force behind JuiceBot. Rewards, a points system and gamified farming of $JUICE are available to all JuiceBot users.

Официальный сайт:
https://juicebot.app/
Whitepaper:
https://juicebot.app/whitepaper

Токеномика и анализ цен Juice ($JUICE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Juice ($JUICE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 567,46K
$ 567,46K$ 567,46K
Исторический максимум:
$ 0,76994
$ 0,76994$ 0,76994
Исторический минимум:
$ 0,050645
$ 0,050645$ 0,050645
Текущая цена:
$ 0,056755
$ 0,056755$ 0,056755

Токеномика Juice ($JUICE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Juice ($JUICE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов $JUICE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов $JUICE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $JUICE, изучите текущую цену $JUICE!

Прогноз цены $JUICE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.