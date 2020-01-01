Токеномика Juice ($JUICE) Откройте для себя ключевую информацию о Juice ($JUICE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Juice ($JUICE) JuiceBot is a trading bot designed to make buying and selling cryptocurrency simple, straightforward and rewarding and $JUICE is the native token and driving force behind JuiceBot. Rewards, a points system and gamified farming of $JUICE are available to all JuiceBot users. Официальный сайт: https://juicebot.app/ Whitepaper: https://juicebot.app/whitepaper Купить $JUICE сейчас!

Токеномика и анализ цен Juice ($JUICE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Juice ($JUICE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 567,46K $ 567,46K $ 567,46K Исторический максимум: $ 0,76994 $ 0,76994 $ 0,76994 Исторический минимум: $ 0,050645 $ 0,050645 $ 0,050645 Текущая цена: $ 0,056755 $ 0,056755 $ 0,056755 Узнайте больше о цене Juice ($JUICE)

Токеномика Juice ($JUICE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Juice ($JUICE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $JUICE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $JUICE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $JUICE, изучите текущую цену $JUICE!

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