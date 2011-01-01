Токеномика JOOCE Memecoin Index (JMX)

Токеномика JOOCE Memecoin Index (JMX)

Откройте для себя ключевую информацию о JOOCE Memecoin Index (JMX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о JOOCE Memecoin Index (JMX)

The JOOCE platform provides access to the JOOCE Memecoin Index ($JMX) that offers multi-chain exposure to the top memecoins in crypto through a single token. The composition of the JOOCE Memecoin Index is managed by the $JOOCE token holders. $JOOCE holders can lock their tokens to acquire voting power (VP) and then use that VP to vote for their favorite memecoins. The more votes a memecoin gets the greater its weight will be in the next rebalancing.

Официальный сайт:
https://jooce.xyz

Токеномика и анализ цен JOOCE Memecoin Index (JMX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене JOOCE Memecoin Index (JMX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 732,21K
$ 732,21K$ 732,21K
Общее предложение:
$ 1,38M
$ 1,38M$ 1,38M
Оборотное предложение:
$ 1,38M
$ 1,38M$ 1,38M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 732,21K
$ 732,21K$ 732,21K
Исторический максимум:
$ 0,713447
$ 0,713447$ 0,713447
Исторический минимум:
$ 0,417021
$ 0,417021$ 0,417021
Текущая цена:
$ 0,528781
$ 0,528781$ 0,528781

Токеномика JOOCE Memecoin Index (JMX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики JOOCE Memecoin Index (JMX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов JMX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов JMX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JMX, изучите текущую цену JMX!

Прогноз цены JMX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.