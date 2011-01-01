Токеномика JOOCE Memecoin Index (JMX) Откройте для себя ключевую информацию о JOOCE Memecoin Index (JMX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о JOOCE Memecoin Index (JMX) The JOOCE platform provides access to the JOOCE Memecoin Index ($JMX) that offers multi-chain exposure to the top memecoins in crypto through a single token. The composition of the JOOCE Memecoin Index is managed by the $JOOCE token holders. $JOOCE holders can lock their tokens to acquire voting power (VP) and then use that VP to vote for their favorite memecoins. The more votes a memecoin gets the greater its weight will be in the next rebalancing. Официальный сайт: https://jooce.xyz Купить JMX сейчас!

Токеномика и анализ цен JOOCE Memecoin Index (JMX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене JOOCE Memecoin Index (JMX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 732,21K $ 732,21K $ 732,21K Общее предложение: $ 1,38M $ 1,38M $ 1,38M Оборотное предложение: $ 1,38M $ 1,38M $ 1,38M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 732,21K $ 732,21K $ 732,21K Исторический максимум: $ 0,713447 $ 0,713447 $ 0,713447 Исторический минимум: $ 0,417021 $ 0,417021 $ 0,417021 Текущая цена: $ 0,528781 $ 0,528781 $ 0,528781 Узнайте больше о цене JOOCE Memecoin Index (JMX)

Токеномика JOOCE Memecoin Index (JMX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики JOOCE Memecoin Index (JMX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JMX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JMX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JMX, изучите текущую цену JMX!

Прогноз цены JMX Хотите узнать, куда может двигаться JMX? Наша страница прогноза цены JMX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена JMX прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!