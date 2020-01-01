Токеномика Jones DAO (JONES) Откройте для себя ключевую информацию о Jones DAO (JONES), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Jones DAO (JONES) Jones DAO is a yield, strategy, and liquidity protocol for options, with vaults that enable 1-click access to institutional-grade options strategies while unlocking liquidity and capital efficiency for DeFi options with yield-bearing options-backed asset tokens. Официальный сайт: https://jonesdao.io/sale Whitepaper: https://docs.jonesdao.io/jones-dao/ Купить JONES сейчас!

Токеномика и анализ цен Jones DAO (JONES) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Jones DAO (JONES), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 420,56K $ 420,56K $ 420,56K Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 5,19M $ 5,19M $ 5,19M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 810,94K $ 810,94K $ 810,94K Исторический максимум: $ 28,39 $ 28,39 $ 28,39 Исторический минимум: $ 0,0479747 $ 0,0479747 $ 0,0479747 Текущая цена: $ 0,08118 $ 0,08118 $ 0,08118 Узнайте больше о цене Jones DAO (JONES)

Токеномика Jones DAO (JONES): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Jones DAO (JONES) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JONES, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JONES. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JONES, изучите текущую цену JONES!

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