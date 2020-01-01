Токеномика Jellyverse (JLY)

Токеномика Jellyverse (JLY)

Откройте для себя ключевую информацию о Jellyverse (JLY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Jellyverse (JLY)

Jellyverse is a comprehensive ecosystem in the decentralized finance (DeFi) sector, overseen by its community through a decentralized autonomous organization (DAO). It focuses on the next iteration of DeFi—commonly termed as DeFi 3.0—which aims to create a sustainable, yield-oriented landscape that integrates protocols with real-world price feeds. The platform provides several utilities designed to meet a variety of financial needs, all governed by its native token, JLY.

Официальный сайт:
https://jellyverse.org/
Whitepaper:
https://app.jellyverse.org/whitepaper-jellyverse-june-2024.pdf

Токеномика и анализ цен Jellyverse (JLY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Jellyverse (JLY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 685,31K
$ 685,31K$ 685,31K
Общее предложение:
$ 481,22M
$ 481,22M$ 481,22M
Оборотное предложение:
$ 184,18M
$ 184,18M$ 184,18M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,79M
$ 1,79M$ 1,79M
Исторический максимум:
$ 0,134589
$ 0,134589$ 0,134589
Исторический минимум:
$ 0,00234435
$ 0,00234435$ 0,00234435
Текущая цена:
$ 0,00372086
$ 0,00372086$ 0,00372086

Токеномика Jellyverse (JLY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Jellyverse (JLY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов JLY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов JLY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JLY, изучите текущую цену JLY!

Прогноз цены JLY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.