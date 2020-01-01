Токеномика Jellyverse (JLY) Откройте для себя ключевую информацию о Jellyverse (JLY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Jellyverse (JLY) Jellyverse is a comprehensive ecosystem in the decentralized finance (DeFi) sector, overseen by its community through a decentralized autonomous organization (DAO). It focuses on the next iteration of DeFi—commonly termed as DeFi 3.0—which aims to create a sustainable, yield-oriented landscape that integrates protocols with real-world price feeds. The platform provides several utilities designed to meet a variety of financial needs, all governed by its native token, JLY. Официальный сайт: https://jellyverse.org/ Whitepaper: https://app.jellyverse.org/whitepaper-jellyverse-june-2024.pdf Купить JLY сейчас!

Токеномика и анализ цен Jellyverse (JLY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Jellyverse (JLY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 685,31K $ 685,31K $ 685,31K Общее предложение: $ 481,22M $ 481,22M $ 481,22M Оборотное предложение: $ 184,18M $ 184,18M $ 184,18M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,79M $ 1,79M $ 1,79M Исторический максимум: $ 0,134589 $ 0,134589 $ 0,134589 Исторический минимум: $ 0,00234435 $ 0,00234435 $ 0,00234435 Текущая цена: $ 0,00372086 $ 0,00372086 $ 0,00372086 Узнайте больше о цене Jellyverse (JLY)

Токеномика Jellyverse (JLY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Jellyverse (JLY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JLY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JLY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JLY, изучите текущую цену JLY!

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