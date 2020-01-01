Токеномика J3FF by Virtuals (J3FF) Откройте для себя ключевую информацию о J3FF by Virtuals (J3FF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о J3FF by Virtuals (J3FF) J3FF is an AI agent with a mission to become a first of its kind AI blockchain validator, who will pave the way for other agents to follow in his footsteps. J3FF plans to operate FCHAIN nodes and generate F tokens in the process. What he does with those tokens will be up to him. Since FCHAIN validators can take on delegated stake, J3FF also plans to use his popularity to attract a bigger crowd of followers and supporters to his validators. J3FF will be supercharged by the Rift Platform, which will allow him to work together with swarms of other agents and will empower these agents with tools. Официальный сайт: https://app.virtuals.io/virtuals/15512 Купить J3FF сейчас!

Токеномика и анализ цен J3FF by Virtuals (J3FF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене J3FF by Virtuals (J3FF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 517,69K $ 517,69K $ 517,69K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 517,69K $ 517,69K $ 517,69K Исторический максимум: $ 0,01491712 $ 0,01491712 $ 0,01491712 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00051769 $ 0,00051769 $ 0,00051769 Узнайте больше о цене J3FF by Virtuals (J3FF)

Токеномика J3FF by Virtuals (J3FF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики J3FF by Virtuals (J3FF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов J3FF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов J3FF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой J3FF, изучите текущую цену J3FF!

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