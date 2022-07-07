Токеномика Inu Inu (INUINU) Откройте для себя ключевую информацию о Inu Inu (INUINU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Inu Inu (INUINU) Long before dogs wore hats, there was a dog with a hat. The dog's name was Inu Inu, the last great meme on Ethereum. The $INUINU token stealth-launched on July 7, 2022. The developer locked LP for 200 years, burned 53% of the supply, and disappeared. Today, we have the strongest, most loyal community and the best supply distribution on mainnet. Inu Inu, the original dog with hat, is the meme to end all memes on Ethereum. Официальный сайт: https://inuinu.io Купить INUINU сейчас!

Токеномика и анализ цен Inu Inu (INUINU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Inu Inu (INUINU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 272,47K $ 272,47K $ 272,47K Общее предложение: $ 465,00T $ 465,00T $ 465,00T Оборотное предложение: $ 465,00T $ 465,00T $ 465,00T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 272,47K $ 272,47K $ 272,47K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Inu Inu (INUINU)

Токеномика Inu Inu (INUINU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Inu Inu (INUINU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов INUINU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов INUINU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INUINU, изучите текущую цену INUINU!

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