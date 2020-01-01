Токеномика Intrepid Token (INT)

Токеномика Intrepid Token (INT)

Откройте для себя ключевую информацию о Intrepid Token (INT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Intrepid Token (INT)

INT is the token of Intrepidgains community DAO. The current utility will allow holders to access a proprietary application. The app operates by employing mathematical correlations, utilizing formulas such as Bayes' theorem, to analyze the relationship between a project's performance and its fundamental attributes. We collect data on a project at a specific point in time, examining how various attributes relate to its performance. The app assigns scores to projects: higher scores indicate a positive correlation with attributes historically associated with higher return on investment (ROI), while lower scores suggest a link with attributes typically leading to poor performance.

Официальный сайт:
https://intrepidinnovations.llc/
Whitepaper:
https://intrepidinnovations.llc/int-whitepaper.pdf

Токеномика и анализ цен Intrepid Token (INT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Intrepid Token (INT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 369.99K
$ 369.99K$ 369.99K
Общее предложение:
$ 106.30K
$ 106.30K$ 106.30K
Оборотное предложение:
$ 90.48K
$ 90.48K$ 90.48K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 434.69K
$ 434.69K$ 434.69K
Исторический максимум:
$ 14.27
$ 14.27$ 14.27
Исторический минимум:
$ 3.42
$ 3.42$ 3.42
Текущая цена:
$ 4.09
$ 4.09$ 4.09

Токеномика Intrepid Token (INT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Intrepid Token (INT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов INT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов INT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INT, изучите текущую цену INT!

Прогноз цены INT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.