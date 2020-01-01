Токеномика Intrepid Token (INT) Откройте для себя ключевую информацию о Intrepid Token (INT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Intrepid Token (INT) INT is the token of Intrepidgains community DAO. The current utility will allow holders to access a proprietary application. The app operates by employing mathematical correlations, utilizing formulas such as Bayes' theorem, to analyze the relationship between a project's performance and its fundamental attributes. We collect data on a project at a specific point in time, examining how various attributes relate to its performance. The app assigns scores to projects: higher scores indicate a positive correlation with attributes historically associated with higher return on investment (ROI), while lower scores suggest a link with attributes typically leading to poor performance. Официальный сайт: https://intrepidinnovations.llc/ Whitepaper: https://intrepidinnovations.llc/int-whitepaper.pdf Купить INT сейчас!

Токеномика и анализ цен Intrepid Token (INT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Intrepid Token (INT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 369.99K $ 369.99K $ 369.99K Общее предложение: $ 106.30K $ 106.30K $ 106.30K Оборотное предложение: $ 90.48K $ 90.48K $ 90.48K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 434.69K $ 434.69K $ 434.69K Исторический максимум: $ 14.27 $ 14.27 $ 14.27 Исторический минимум: $ 3.42 $ 3.42 $ 3.42 Текущая цена: $ 4.09 $ 4.09 $ 4.09 Узнайте больше о цене Intrepid Token (INT)

Токеномика Intrepid Token (INT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Intrepid Token (INT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов INT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов INT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INT, изучите текущую цену INT!

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