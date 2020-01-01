Токеномика Internosaur ($INTERN) Откройте для себя ключевую информацию о Internosaur ($INTERN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Internosaur ($INTERN) The Meme Token Revolution Internosaur is an innovative meme token that blends humor and community spirit within the cryptocurrency space. Designed to engage and entertain, Internosaur leverages the power of memes to create a fun and inclusive ecosystem. With a dedicated community and a focus on creative marketing, this token aims to capture the essence of internet culture while providing unique investment opportunities. Join us as we ride the wave of memes and transform the crypto landscape! Официальный сайт: https://internosaur.com/ Whitepaper: https://internosaur.com/ Купить $INTERN сейчас!

Токеномика и анализ цен Internosaur ($INTERN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Internosaur ($INTERN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 156,03K $ 156,03K $ 156,03K Общее предложение: $ 921,77M $ 921,77M $ 921,77M Оборотное предложение: $ 921,77M $ 921,77M $ 921,77M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 156,03K $ 156,03K $ 156,03K Исторический максимум: $ 0,0106355 $ 0,0106355 $ 0,0106355 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00016927 $ 0,00016927 $ 0,00016927 Узнайте больше о цене Internosaur ($INTERN)

Токеномика Internosaur ($INTERN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Internosaur ($INTERN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $INTERN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $INTERN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $INTERN, изучите текущую цену $INTERN!

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