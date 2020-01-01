Токеномика Internet Token (INT) Откройте для себя ключевую информацию о Internet Token (INT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Internet Token (INT) The Internet Token $INT is a new cryptocurrency with a twist: it integrates a weekly lottery system where holders can win cash prizes. When you buy $INT, you automatically get lottery tickets (Ticket NFTs) for a chance to win a share of the weekly pot, which grows with each buy. Официальный сайт: https://theinternettoken.com/ Купить INT сейчас!

Токеномика и анализ цен Internet Token (INT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Internet Token (INT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,12M $ 1,12M $ 1,12M Общее предложение: $ 861,44M $ 861,44M $ 861,44M Оборотное предложение: $ 364,16M $ 364,16M $ 364,16M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,66M $ 2,66M $ 2,66M Исторический максимум: $ 0,096725 $ 0,096725 $ 0,096725 Исторический минимум: $ 0,00149396 $ 0,00149396 $ 0,00149396 Текущая цена: $ 0,00308878 $ 0,00308878 $ 0,00308878 Узнайте больше о цене Internet Token (INT)

Токеномика Internet Token (INT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Internet Token (INT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов INT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов INT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INT, изучите текущую цену INT!

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