Токеномика Internet Token (INT)

Токеномика Internet Token (INT)

Откройте для себя ключевую информацию о Internet Token (INT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Internet Token (INT)

The Internet Token $INT is a new cryptocurrency with a twist: it integrates a weekly lottery system where holders can win cash prizes. When you buy $INT, you automatically get lottery tickets (Ticket NFTs) for a chance to win a share of the weekly pot, which grows with each buy.

Официальный сайт:
https://theinternettoken.com/

Токеномика и анализ цен Internet Token (INT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Internet Token (INT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,12M
$ 1,12M$ 1,12M
Общее предложение:
$ 861,44M
$ 861,44M$ 861,44M
Оборотное предложение:
$ 364,16M
$ 364,16M$ 364,16M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,66M
$ 2,66M$ 2,66M
Исторический максимум:
$ 0,096725
$ 0,096725$ 0,096725
Исторический минимум:
$ 0,00149396
$ 0,00149396$ 0,00149396
Текущая цена:
$ 0,00308878
$ 0,00308878$ 0,00308878

Токеномика Internet Token (INT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Internet Token (INT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов INT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов INT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INT, изучите текущую цену INT!

Прогноз цены INT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.