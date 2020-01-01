Токеномика Internet Doge (IDOGE) Откройте для себя ключевую информацию о Internet Doge (IDOGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Internet Doge (IDOGE) iDoge is a deflationary memecoin on the Internet Computer, with renounced liquidity, canister, and secure. By the ICP community, for the ICP community. Официальный сайт: https://idoge.org/ Купить IDOGE сейчас!

Токеномика и анализ цен Internet Doge (IDOGE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Internet Doge (IDOGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 678,90K $ 678,90K $ 678,90K Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 678,90K $ 678,90K $ 678,90K Исторический максимум: $ 2,84 $ 2,84 $ 2,84 Исторический минимум: $ 0,313444 $ 0,313444 $ 0,313444 Текущая цена: $ 0,678086 $ 0,678086 $ 0,678086 Узнайте больше о цене Internet Doge (IDOGE)

Токеномика Internet Doge (IDOGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Internet Doge (IDOGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IDOGE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IDOGE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IDOGE, изучите текущую цену IDOGE!

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