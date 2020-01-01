Токеномика inSure DeFi (SURE) Откройте для себя ключевую информацию о inSure DeFi (SURE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о inSure DeFi (SURE) inSure DeFi is a community-based crypto asset insurance ecosystem, where users can insure their crypto-portfolio by buying SURE tokens with fiat and other cryptocurrencies. inSure is designed to distribute crypto ownership risks amongst a liquidity pool, with insurance premiums determined by a Dynamic Pricing Model that leverages Chainlink. Capital required to back the risks at any point in time is based on the market pricing of SURE tokens, as well as community demand for insurance of crypto portfolios. A decentralized support system called the inSure DAO is also used to diligently process all the insurance claims, wherein voters make sure that any fraudulent claims are flagged and only valid claims are fulfilled. inSure DeFi is a Decentralized Insurance Ecosystem, trusted by thousands of community members to protect their crypto portfolios from scams, exchange closures, and drastic devaluations. inSure DeFi provides insurance solutions for the crypto space to stabilize and secure Crypto & DeFi portfolios. Официальный сайт: https://insuretoken.net/ Купить SURE сейчас!

Токеномика и анализ цен inSure DeFi (SURE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене inSure DeFi (SURE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 23,74M $ 23,74M $ 23,74M Общее предложение: $ 88,00B $ 88,00B $ 88,00B Оборотное предложение: $ 26,48B $ 26,48B $ 26,48B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 78,90M $ 78,90M $ 78,90M Исторический максимум: $ 0,11397 $ 0,11397 $ 0,11397 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00089606 $ 0,00089606 $ 0,00089606 Узнайте больше о цене inSure DeFi (SURE)

Токеномика inSure DeFi (SURE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики inSure DeFi (SURE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SURE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SURE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SURE, изучите текущую цену SURE!

Прогноз цены SURE Хотите узнать, куда может двигаться SURE? Наша страница прогноза цены SURE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SURE прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!