Токеномика Infinity Rocket (IRT) Откройте для себя ключевую информацию о Infinity Rocket (IRT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Infinity Rocket (IRT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Infinity Rocket (IRT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 185,33K $ 185,33K $ 185,33K Общее предложение: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Оборотное предложение: $ 92,10M $ 92,10M $ 92,10M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 402,47K $ 402,47K $ 402,47K Исторический максимум: $ 0,058618 $ 0,058618 $ 0,058618 Исторический минимум: $ 0,00166267 $ 0,00166267 $ 0,00166267 Текущая цена: $ 0,00200706 $ 0,00200706 $ 0,00200706 Узнайте больше о цене Infinity Rocket (IRT)

Токеномика Infinity Rocket (IRT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Infinity Rocket (IRT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IRT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IRT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IRT, изучите текущую цену IRT!

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