Токеномика IMPT (IMPT) Откройте для себя ключевую информацию о IMPT (IMPT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о IMPT (IMPT) IMPT connects users with hundreds of impactful environmental projects around the world with the purpose to reduce carbon emissions and help our planet. IMPT also engages thousands of the largest retail brands that allocate a specific percentage of sale margin for environmental projects. It is accumulated in users’ accounts in the form of IMPT tokens. The users accumulate these tokens till they reach the necessary amount of the carbon credit of their choice. As a result, users can continue with their normal shopping while helping the planet. Официальный сайт: https://www.impt.io Купить IMPT сейчас!

Токеномика и анализ цен IMPT (IMPT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене IMPT (IMPT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,82M $ 2,82M $ 2,82M Общее предложение: $ 1,65B $ 1,65B $ 1,65B Оборотное предложение: $ 1,19B $ 1,19B $ 1,19B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,91M $ 3,91M $ 3,91M Исторический максимум: $ 0,02042864 $ 0,02042864 $ 0,02042864 Исторический минимум: $ 0,00150302 $ 0,00150302 $ 0,00150302 Текущая цена: $ 0,00237526 $ 0,00237526 $ 0,00237526 Узнайте больше о цене IMPT (IMPT)

Токеномика IMPT (IMPT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики IMPT (IMPT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IMPT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IMPT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IMPT, изучите текущую цену IMPT!

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