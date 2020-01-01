Токеномика Impossible Finance Launchpad (IDIA) Откройте для себя ключевую информацию о Impossible Finance Launchpad (IDIA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Impossible Finance Launchpad (IDIA) Impossible Finance is a builder-focused multichain ecosystem featuring decentralized incubator, launchpad, and swap. The IDIA token is the core governance and access token for allocation into our launchpad sales. Users can stake the IDIA token into a variety of sectors and categories to secure allocation into the top project teams launching on Impossible. Официальный сайт: https://impossible.finance/ Купить IDIA сейчас!

Токеномика и анализ цен Impossible Finance Launchpad (IDIA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Impossible Finance Launchpad (IDIA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 19,60M $ 19,60M $ 19,60M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 748,39M $ 748,39M $ 748,39M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 26,19M $ 26,19M $ 26,19M Исторический максимум: $ 3,51 $ 3,51 $ 3,51 Исторический минимум: $ 0,0088129 $ 0,0088129 $ 0,0088129 Текущая цена: $ 0,02618816 $ 0,02618816 $ 0,02618816 Узнайте больше о цене Impossible Finance Launchpad (IDIA)

Токеномика Impossible Finance Launchpad (IDIA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Impossible Finance Launchpad (IDIA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IDIA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IDIA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IDIA, изучите текущую цену IDIA!

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