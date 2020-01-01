Токеномика Impermax (IBEX) Откройте для себя ключевую информацию о Impermax (IBEX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Impermax (IBEX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Impermax (IBEX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,00M $ 2,00M $ 2,00M Общее предложение: $ 72,25M $ 72,25M $ 72,25M Оборотное предложение: $ 72,25M $ 72,25M $ 72,25M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,00M $ 2,00M $ 2,00M Исторический максимум: $ 0,106194 $ 0,106194 $ 0,106194 Исторический минимум: $ 0,0010416 $ 0,0010416 $ 0,0010416 Текущая цена: $ 0,02772982 $ 0,02772982 $ 0,02772982 Узнайте больше о цене Impermax (IBEX)

Токеномика Impermax (IBEX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Impermax (IBEX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IBEX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IBEX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IBEX, изучите текущую цену IBEX!

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