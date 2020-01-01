Токеномика iiii lovvvv youuuu (ILY)

Токеномика iiii lovvvv youuuu (ILY)

Откройте для себя ключевую информацию о iiii lovvvv youuuu (ILY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о iiii lovvvv youuuu (ILY)

ily is about spreading love 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞

Официальный сайт:
https://www.ilysol.xyz/

Токеномика и анализ цен iiii lovvvv youuuu (ILY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене iiii lovvvv youuuu (ILY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 612,22K
$ 612,22K$ 612,22K
Общее предложение:
$ 965,27M
$ 965,27M$ 965,27M
Оборотное предложение:
$ 965,27M
$ 965,27M$ 965,27M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 612,22K
$ 612,22K$ 612,22K
Исторический максимум:
$ 0,01425823
$ 0,01425823$ 0,01425823
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00063299
$ 0,00063299$ 0,00063299

Токеномика iiii lovvvv youuuu (ILY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики iiii lovvvv youuuu (ILY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ILY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ILY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ILY, изучите текущую цену ILY!

Прогноз цены ILY

Хотите узнать, куда может двигаться ILY? Наша страница прогноза цены ILY объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.