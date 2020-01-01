Токеномика IDRX (IDRX) Откройте для себя ключевую информацию о IDRX (IDRX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о IDRX (IDRX) IDRX is a groundbreaking stable token that provides stability and trust in decentralized finance. Each IDRX token represents an equivalent amount of Indonesian rupiah, ensuring a 1:1 backing and offering a reliable solution for seamless transactions. Официальный сайт: https://idrx.co/ Whitepaper: https://3627254584-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FaxcQeErhSMXyyLFdF0D5%2Fuploads%2FJzZx8UONtIdScbmQYuKK%2FWhitepaper%20IDRX.pdf?alt=media&token=e367cbe7-f3d7-40cc-af51-0169d3b4b4ae Купить IDRX сейчас!

Токеномика и анализ цен IDRX (IDRX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене IDRX (IDRX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 726,84K $ 726,84K $ 726,84K Общее предложение: $ 11,83B $ 11,83B $ 11,83B Оборотное предложение: $ 11,83B $ 11,83B $ 11,83B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 726,84K $ 726,84K $ 726,84K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене IDRX (IDRX)

Токеномика IDRX (IDRX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики IDRX (IDRX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IDRX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IDRX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IDRX, изучите текущую цену IDRX!

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