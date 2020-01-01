Токеномика IBS (IBS) Откройте для себя ключевую информацию о IBS (IBS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен IBS (IBS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене IBS (IBS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,30M $ 3,30M $ 3,30M Общее предложение: $ 20,00B $ 20,00B $ 20,00B Оборотное предложение: $ 4,03B $ 4,03B $ 4,03B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,38M $ 16,38M $ 16,38M Исторический максимум: $ 0,00117365 $ 0,00117365 $ 0,00117365 Исторический минимум: $ 0,00079582 $ 0,00079582 $ 0,00079582 Текущая цена: $ 0,00081915 $ 0,00081915 $ 0,00081915 Узнайте больше о цене IBS (IBS)

Токеномика IBS (IBS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики IBS (IBS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IBS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IBS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IBS, изучите текущую цену IBS!

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