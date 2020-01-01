Токеномика Hypurr Fun (HFUN) Откройте для себя ключевую информацию о Hypurr Fun (HFUN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hypurr Fun (HFUN) There is no sale and no planned utility for $HFUN. $HFUN was deployed as part of a test for the HypurrFun Telegram bot. The max supply of $HFUN is 1 million. 30% of $HFUN was distributed to $PURR holders, 30% to the creators of the token, and 40% to Hyperliquidity. Официальный сайт: https://hypurr.fun Купить HFUN сейчас!

Токеномика и анализ цен Hypurr Fun (HFUN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hypurr Fun (HFUN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 30,99M $ 30,99M $ 30,99M Общее предложение: $ 996,38K $ 996,38K $ 996,38K Оборотное предложение: $ 996,38K $ 996,38K $ 996,38K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 30,99M $ 30,99M $ 30,99M Исторический максимум: $ 300,19 $ 300,19 $ 300,19 Исторический минимум: $ 6,52 $ 6,52 $ 6,52 Текущая цена: $ 31,12 $ 31,12 $ 31,12 Узнайте больше о цене Hypurr Fun (HFUN)

Токеномика Hypurr Fun (HFUN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hypurr Fun (HFUN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HFUN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HFUN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HFUN, изучите текущую цену HFUN!

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