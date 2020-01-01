Токеномика Hypurr Fun (HFUN)

Токеномика Hypurr Fun (HFUN)

Откройте для себя ключевую информацию о Hypurr Fun (HFUN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Hypurr Fun (HFUN)

There is no sale and no planned utility for $HFUN. $HFUN was deployed as part of a test for the HypurrFun Telegram bot. The max supply of $HFUN is 1 million. 30% of $HFUN was distributed to $PURR holders, 30% to the creators of the token, and 40% to Hyperliquidity.

Официальный сайт:
https://hypurr.fun

Токеномика и анализ цен Hypurr Fun (HFUN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hypurr Fun (HFUN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 30,99M
$ 30,99M$ 30,99M
Общее предложение:
$ 996,38K
$ 996,38K$ 996,38K
Оборотное предложение:
$ 996,38K
$ 996,38K$ 996,38K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 30,99M
$ 30,99M$ 30,99M
Исторический максимум:
$ 300,19
$ 300,19$ 300,19
Исторический минимум:
$ 6,52
$ 6,52$ 6,52
Текущая цена:
$ 31,12
$ 31,12$ 31,12

Токеномика Hypurr Fun (HFUN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Hypurr Fun (HFUN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HFUN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HFUN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HFUN, изучите текущую цену HFUN!

Прогноз цены HFUN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.