Токеномика Hummingbot (HBOT) Откройте для себя ключевую информацию о Hummingbot (HBOT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hummingbot (HBOT) The Hummingbot Governance Token (HBOT) is a standard ERC-20 Ethereum token that lets holders to decide how the Hummingbot codebase changes and to govern the Hummingbot Foundation. Hummingbot Foundation is a not-for-profit foundation that facilitates decentralized maintenance and governance of the Hummingbot codebase, powered by HBOT token holders. Hummingbot is the leading open source crypto trading bot, used by thousands of individual and professional traders and developers. Its modular architecture lets users build and maintain connectors, strategies, and other components independently, and many users have modified and customized the Hummingbot software for their own use. The Hummingbot codebase is free and publicly available at https://github.com/hummingbot/hummingbot under the Apache 2.0 open source license. Официальный сайт: https://hummingbot.org Купить HBOT сейчас!

Токеномика и анализ цен Hummingbot (HBOT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hummingbot (HBOT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 798,34K $ 798,34K $ 798,34K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 553,27M $ 553,27M $ 553,27M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,44M $ 1,44M $ 1,44M Исторический максимум: $ 0,32656 $ 0,32656 $ 0,32656 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00144295 $ 0,00144295 $ 0,00144295 Узнайте больше о цене Hummingbot (HBOT)

Токеномика Hummingbot (HBOT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hummingbot (HBOT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HBOT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HBOT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HBOT, изучите текущую цену HBOT!

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