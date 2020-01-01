Токеномика Horny Jail (JAIL) Откройте для себя ключевую информацию о Horny Jail (JAIL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Horny Jail (JAIL) The "Horny Jail Bonk" meme coin, often referred to as $JAIL, is a cryptocurrency on the Solana blockchain inspired by the "Go to Horny Jail" meme. This meme, which emerged around March 2020 on platforms like iFunny and Twitter, features a Doge character hitting a Cheems character with a stick or bat, captioned with "Go to Horny Jail BONK." It’s used humorously to call out overly sexual or "thirsty" behavior online. The meme’s popularity led to its adaptation into a meme coin, capitalizing on the viral nature of the Doge and Cheems imagery. Официальный сайт: https://letsbonk.fun/token/yFtG6tU4mZqiUnrBC4gF9eXTdWyzj7ZSKb92wv3bonk Купить JAIL сейчас!

Токеномика и анализ цен Horny Jail (JAIL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Horny Jail (JAIL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,40M $ 1,40M $ 1,40M Общее предложение: $ 999,85M $ 999,85M $ 999,85M Оборотное предложение: $ 999,85M $ 999,85M $ 999,85M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,40M $ 1,40M $ 1,40M Исторический максимум: $ 0,00205629 $ 0,00205629 $ 0,00205629 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00140347 $ 0,00140347 $ 0,00140347 Узнайте больше о цене Horny Jail (JAIL)

Токеномика Horny Jail (JAIL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Horny Jail (JAIL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JAIL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JAIL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JAIL, изучите текущую цену JAIL!

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