Токеномика Honest (HNST) Откройте для себя ключевую информацию о Honest (HNST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Honest (HNST) Honest (HNST) is the native currency of NOBI (formerly Honest Mining), a super app for you to grow your crypto - the easy way. NOBI offers algorithmic / robo trading, DeFi powered crypto savings and staking services for many different coins. Официальный сайт: https://hnst.money Whitepaper: https://honestmining.com/whitepaper Купить HNST сейчас!

Токеномика и анализ цен Honest (HNST) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Honest (HNST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 404,09K $ 404,09K $ 404,09K Общее предложение: $ 400,00M $ 400,00M $ 400,00M Оборотное предложение: $ 136,00M $ 136,00M $ 136,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,19M $ 1,19M $ 1,19M Исторический максимум: $ 0,140228 $ 0,140228 $ 0,140228 Исторический минимум: $ 0,00118207 $ 0,00118207 $ 0,00118207 Текущая цена: $ 0,00297206 $ 0,00297206 $ 0,00297206 Узнайте больше о цене Honest (HNST)

Токеномика Honest (HNST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Honest (HNST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HNST, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HNST. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HNST, изучите текущую цену HNST!

Прогноз цены HNST Хотите узнать, куда может двигаться HNST? Наша страница прогноза цены HNST объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена HNST прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!