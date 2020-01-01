Токеномика Homo Memetus (HOMO) Откройте для себя ключевую информацию о Homo Memetus (HOMO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Homo Memetus (HOMO) Homo Memetus is an AI-driven trading platform that allows users to create and tokenize investment strategies. The project aims to abstract the complex process of trading by enabling users to input their investment ideas as simple prompts. An AI agent then interprets these prompts, creates a comprehensive strategy, and executes trades automatically. This system democratizes sophisticated investment strategies, making them accessible to a broader audience regardless of their financial expertise. Официальный сайт: https://www.homo-memetus.xyz/ Whitepaper: https://www.homo-memetus.xyz/theory-of-aivolution Купить HOMO сейчас!

Токеномика и анализ цен Homo Memetus (HOMO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Homo Memetus (HOMO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 865,83K $ 865,83K $ 865,83K Общее предложение: $ 999,96M $ 999,96M $ 999,96M Оборотное предложение: $ 982,37M $ 982,37M $ 982,37M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 881,33K $ 881,33K $ 881,33K Исторический максимум: $ 0,00247673 $ 0,00247673 $ 0,00247673 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00088588 $ 0,00088588 $ 0,00088588 Узнайте больше о цене Homo Memetus (HOMO)

Токеномика Homo Memetus (HOMO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Homo Memetus (HOMO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HOMO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HOMO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HOMO, изучите текущую цену HOMO!

Прогноз цены HOMO Хотите узнать, куда может двигаться HOMO? Наша страница прогноза цены HOMO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена HOMO прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!