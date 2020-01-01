Токеномика Hokkaidu Inu ($HOKK)

Токеномика Hokkaidu Inu ($HOKK)

Откройте для себя ключевую информацию о Hokkaidu Inu ($HOKK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Hokkaidu Inu ($HOKK)

The Community Revival Coin (CRC) is an ERC-20 token undergoing a transformative community takeover within the decentralized finance (DeFi) space. Born out of a shared mission to experiment with the resilience of a community, CRC aims to turn adversity into opportunity, demonstrating the strength and creativity inherent in decentralized networks.

Официальный сайт:
http://hokkaidoinu.biz/

Токеномика и анализ цен Hokkaidu Inu ($HOKK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hokkaidu Inu ($HOKK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 340,46K
$ 340,46K$ 340,46K
Общее предложение:
$ 99 002,05T
$ 99 002,05T$ 99 002,05T
Оборотное предложение:
$ 99 002,05T
$ 99 002,05T$ 99 002,05T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 340,46K
$ 340,46K$ 340,46K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Hokkaidu Inu ($HOKK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Hokkaidu Inu ($HOKK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов $HOKK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов $HOKK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $HOKK, изучите текущую цену $HOKK!

Прогноз цены $HOKK

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.