Токеномика HODL (HODL) Откройте для себя ключевую информацию о HODL (HODL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о HODL (HODL) HODL is a DeFi ecosystem on Binance Smart Chain (BSC) that rewards holders with weekly BNB payouts funded by a 5% transaction tax and additional revenue streams like NFTs, staking, and gaming. These rewards are sustainable, thanks to a multi-faceted ecosystem that supports the reward pool and offers diverse earning opportunities. Holders can reinvest their rewards into $HODL to unlock benefits like reduced taxes and faster reward claims, adding flexibility to the reward system. Официальный сайт: https://hodltoken.net/ Whitepaper: https://hodltoken.net/whitepaper Купить HODL сейчас!

Токеномика и анализ цен HODL (HODL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HODL (HODL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,57M $ 2,57M $ 2,57M Общее предложение: $ 9,96B $ 9,96B $ 9,96B Оборотное предложение: $ 8,71B $ 8,71B $ 8,71B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,94M $ 2,94M $ 2,94M Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00029515 $ 0,00029515 $ 0,00029515 Узнайте больше о цене HODL (HODL)

Токеномика HODL (HODL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HODL (HODL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HODL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HODL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HODL, изучите текущую цену HODL!

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