Токеномика Hiero Terminal (HTERM) Откройте для себя ключевую информацию о Hiero Terminal (HTERM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hiero Terminal (HTERM) Hiero Terminal is a blockchain-based platform designed to operate cross chain. For Solana and Base ecosystems. The project focuses on creating a robust and scalable decentralized finance (DeFi) solution that supports seamless token swaps, liquidity provision, and ecosystem growth. It aims to empower users with efficient tools for trading and managing digital assets while maintaining transparency and decentralization as core principles. Официальный сайт: https://hiero.ai Купить HTERM сейчас!

Токеномика и анализ цен Hiero Terminal (HTERM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hiero Terminal (HTERM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 57,61K $ 57,61K $ 57,61K Общее предложение: $ 812,64M $ 812,64M $ 812,64M Оборотное предложение: $ 812,64M $ 812,64M $ 812,64M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 57,61K $ 57,61K $ 57,61K Исторический максимум: $ 0,03376994 $ 0,03376994 $ 0,03376994 Исторический минимум: $ 0,00005764 $ 0,00005764 $ 0,00005764 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Hiero Terminal (HTERM)

Токеномика Hiero Terminal (HTERM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hiero Terminal (HTERM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HTERM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HTERM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HTERM, изучите текущую цену HTERM!

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