Токеномика HeeeHeee (HEEHEE) Откройте для себя ключевую информацию о HeeeHeee (HEEHEE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о HeeeHeee (HEEHEE) HEEHEE is a community based token on the Solana Network. The primary utility for HEEHEE is building a fun meme community. Through open dialogue, collaboration, and shared enthusiasm, we create an inclusive environment where every voice is heard and valued. Официальный сайт: https://heehee.community/ Купить HEEHEE сейчас!

Токеномика и анализ цен HeeeHeee (HEEHEE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HeeeHeee (HEEHEE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,53M $ 1,53M $ 1,53M Общее предложение: $ 772,61M $ 772,61M $ 772,61M Оборотное предложение: $ 772,61M $ 772,61M $ 772,61M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,53M $ 1,53M $ 1,53M Исторический максимум: $ 0,03346783 $ 0,03346783 $ 0,03346783 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00198145 $ 0,00198145 $ 0,00198145 Узнайте больше о цене HeeeHeee (HEEHEE)

Токеномика HeeeHeee (HEEHEE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HeeeHeee (HEEHEE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HEEHEE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HEEHEE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HEEHEE, изучите текущую цену HEEHEE!

Прогноз цены HEEHEE Хотите узнать, куда может двигаться HEEHEE? Наша страница прогноза цены HEEHEE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена HEEHEE прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!