Токеномика Hedgy the hedgehog (HEDGY) Откройте для себя ключевую информацию о Hedgy the hedgehog (HEDGY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hedgy the hedgehog (HEDGY) Hedgy the hedgehog is the world's first meme coin that also rescues animals. Hedgy utilises protocol revenue to adopt animals via charitable organisations such as wildlife aid UK. Hedgy leverages the power of v3,3 dex's allowing liquidity provision to generate income for both the protocol and our users. Hedgy is managed by a team of well-known members of the Fantom Chain ecosystem. Hedgy has been designed to allow for easy migration to the new Fantom chain called Sonic. Официальный сайт: https://hedgyftm.com/ Купить HEDGY сейчас!

Токеномика и анализ цен Hedgy the hedgehog (HEDGY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hedgy the hedgehog (HEDGY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 212,40K $ 212,40K $ 212,40K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 71,45M $ 71,45M $ 71,45M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 297,28K $ 297,28K $ 297,28K Исторический максимум: $ 0,074697 $ 0,074697 $ 0,074697 Исторический минимум: $ 0,00166844 $ 0,00166844 $ 0,00166844 Текущая цена: $ 0,00297278 $ 0,00297278 $ 0,00297278 Узнайте больше о цене Hedgy the hedgehog (HEDGY)

Токеномика Hedgy the hedgehog (HEDGY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hedgy the hedgehog (HEDGY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HEDGY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HEDGY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HEDGY, изучите текущую цену HEDGY!

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