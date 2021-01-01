Токеномика HairDAO (HAIR) Откройте для себя ключевую информацию о HairDAO (HAIR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о HairDAO (HAIR) What is the project about? HairDAO is a BioDAO (part of the DeSci movement) dedicated to funding early-stage hair loss R&D. We believe that by increasing early stage funding, we'll be able to bring new hair loss treatments to market. What makes your project unique? Nobody else is using crypto to facilitate innovation in the real world via generation of hair loss IP. History of your project. We launched in November 2021 and have been apart of the first bio.xyz cohort (with VitaDAO, AthenaDAO, ValleyDAO, and PsyDAO). In November 2021, we minted our first IP-NFT in relation to our first study, which is testing the impact of T3 and T4 Thyroid Hormones on human scalp skin organ cultures. Here's the link to our IP-NFT: https://etherscan.io/nft/0x0dccd55fc2f116d0f0b82942cd39f4f6a5d88f65/1 What’s next for your project? We have an entire pipeline of hair loss research studies that we plan to fund, conduct, and mint as IP-NFT's until we find the cure for hair loss. What can your token be used for? While we'll likely include more utility down the line, right now our token is a governance token. 1 HAIR = 1 vote. See our snapshot here: https://gov.hairdao.xyz/#/ Официальный сайт: https://www.hairdao.xyz/ Whitepaper: https://uploads-ssl.webflow.com/61a12cfcc8291d38310ab2a4/61fb7b4f82f61e246e1d1f10_HairDAO%20White%20Paper.pdf Купить HAIR сейчас!

Токеномика и анализ цен HairDAO (HAIR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HairDAO (HAIR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 24,04M $ 24,04M $ 24,04M Общее предложение: $ 1,53M $ 1,53M $ 1,53M Оборотное предложение: $ 690,64K $ 690,64K $ 690,64K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 53,37M $ 53,37M $ 53,37M Исторический максимум: $ 150,38 $ 150,38 $ 150,38 Исторический минимум: $ 2,35 $ 2,35 $ 2,35 Текущая цена: $ 34,8 $ 34,8 $ 34,8 Узнайте больше о цене HairDAO (HAIR)

Токеномика HairDAO (HAIR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HairDAO (HAIR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HAIR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HAIR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HAIR, изучите текущую цену HAIR!

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