Токеномика Grrr (GRRR) Откройте для себя ключевую информацию о Grrr (GRRR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Grrr (GRRR) $Grrr is a cat memetoken deployed on Pump.Fun in September of 2024. Initially abandoned it was found later after community blockchain investigators noticed the deployer wallet was a very special one, connected to Jupiter Defi. An organic Community Take Over of Grrr has coalesced around the token as it was rediscovered, and a group of cat enthusiasts and a greater PPP visionaries for the SOL ecosystem are working together to PvE the Cat! Официальный сайт: https://grrr.meme Купить GRRR сейчас!

Токеномика и анализ цен Grrr (GRRR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Grrr (GRRR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,53M $ 1,53M $ 1,53M Общее предложение: $ 997,93M $ 997,93M $ 997,93M Оборотное предложение: $ 997,93M $ 997,93M $ 997,93M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,53M $ 1,53M $ 1,53M Исторический максимум: $ 0,00490953 $ 0,00490953 $ 0,00490953 Исторический минимум: $ 0,00062063 $ 0,00062063 $ 0,00062063 Текущая цена: $ 0,00154226 $ 0,00154226 $ 0,00154226 Узнайте больше о цене Grrr (GRRR)

Токеномика Grrr (GRRR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Grrr (GRRR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GRRR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GRRR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GRRR, изучите текущую цену GRRR!

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