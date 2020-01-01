Токеномика Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) Откройте для себя ключевую информацию о Griffain New Hedge Fund (CITADAIL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) Citadail is an autonomous, AI-driven hedge fund operating as a Decentralized Autonomous Organization (DAO) on the blockchain. Powered by Griffain AI, it aims to generate profits for investors through intelligent and automated trading strategies, focusing on sustainable growth without harming foundational businesses. The $CITADAIL coin serves as the utility token for funding the DAO, enabling collective investment and increased trading leverage. Официальный сайт: https://citadail.ai/ Купить CITADAIL сейчас!

Токеномика и анализ цен Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Griffain New Hedge Fund (CITADAIL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,12M $ 1,12M $ 1,12M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,12M $ 1,12M $ 1,12M Исторический максимум: $ 0,04870041 $ 0,04870041 $ 0,04870041 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00111961 $ 0,00111961 $ 0,00111961 Узнайте больше о цене Griffain New Hedge Fund (CITADAIL)

Токеномика Griffain New Hedge Fund (CITADAIL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CITADAIL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CITADAIL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CITADAIL, изучите текущую цену CITADAIL!

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