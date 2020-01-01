Токеномика Grai (GRAI) Откройте для себя ключевую информацию о Grai (GRAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Grai (GRAI) Gravita Protocol is an ETH-centric Borrowing Protocol for LSTs and Yield-Generating assets. GRAI is the debt token of the platform. Our motto is: fuelling decentralization. You cannot resist the pull of Gravita! Официальный сайт: https://www.gravitaprotocol.com/ Whitepaper: https://docs.gravitaprotocol.com/gravita-docs/ Купить GRAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Grai (GRAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Grai (GRAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 117,95K $ 117,95K $ 117,95K Общее предложение: $ 117,46K $ 117,46K $ 117,46K Оборотное предложение: $ 117,46K $ 117,46K $ 117,46K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 117,95K $ 117,95K $ 117,95K Исторический максимум: $ 1,74 $ 1,74 $ 1,74 Исторический минимум: $ 0,680901 $ 0,680901 $ 0,680901 Текущая цена: $ 1,004 $ 1,004 $ 1,004 Узнайте больше о цене Grai (GRAI)

Токеномика Grai (GRAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Grai (GRAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GRAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GRAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GRAI, изучите текущую цену GRAI!

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