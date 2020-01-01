Токеномика Goose Finance (EGG) Откройте для себя ключевую информацию о Goose Finance (EGG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Goose Finance (EGG) Goose Finance is a decentralized exchange running on Binance Smart Chain and Pancake swap exchange, with lots of other features that let you earn and win tokens. What we are trying to do is create a perpetual deflation token, the Golden Egg, that allows a constant price pump with a sufficient burn mechanism. We are not trying to replace the swap & exchange but to add value into the system and create a suitable and sustainable environment for people to yield farm with high APR. Официальный сайт: https://www.goosedefi.com/ Купить EGG сейчас!

Токеномика и анализ цен Goose Finance (EGG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Goose Finance (EGG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 226,14K $ 226,14K $ 226,14K Общее предложение: $ 28,68M $ 28,68M $ 28,68M Оборотное предложение: $ 28,36M $ 28,36M $ 28,36M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 228,71K $ 228,71K $ 228,71K Исторический максимум: $ 172,51 $ 172,51 $ 172,51 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00797505 $ 0,00797505 $ 0,00797505 Узнайте больше о цене Goose Finance (EGG)

Токеномика Goose Finance (EGG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Goose Finance (EGG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EGG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EGG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EGG, изучите текущую цену EGG!

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