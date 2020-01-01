Токеномика Golem (GLM) Откройте для себя ключевую информацию о Golem (GLM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Golem (GLM) What Is Golem Network? Golem Network is an open-source, decentralized computing platform that is building an ecosystem to provide computing power to the AI industry. A peer-to-peer marketplace for distributed computing resources. Users engage directly on the Golem platform, exchanging GLM tokens for the utilization of their idle computing resources. Golem allows to break down tasks into smaller subtasks and distribute them across multiple providers, enabling parallel processing. This approach boosts efficiency and speeds up the completion of complex computations. What is GLM? GLM or Golem Network Token is needed to pay for computations on the network and is the currency that drives the marketplace. As a Requestor, you set a bid for an amount of GLM you are willing to pay to have your task completed. As a Provider, you earn GLM by computing tasks for Requestors. How can I get involved? If you want to stay up to date with the latest developments and updates, join the Golem Network Discord community here: https://chat.golem.network/ On Discord you can also find support to become a Provider or a Requestor in the Golem platform. Официальный сайт: https://golem.network/ Whitepaper: https://golem.network/doc/Golemwhitepaper.pdf Купить GLM сейчас!

Токеномика и анализ цен Golem (GLM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Golem (GLM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 222,97M $ 222,97M $ 222,97M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 222,97M $ 222,97M $ 222,97M Исторический максимум: $ 1,32 $ 1,32 $ 1,32 Исторический минимум: $ 0,00913753 $ 0,00913753 $ 0,00913753 Текущая цена: $ 0,222961 $ 0,222961 $ 0,222961 Узнайте больше о цене Golem (GLM)

Токеномика Golem (GLM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Golem (GLM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GLM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GLM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GLM, изучите текущую цену GLM!

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