Токеномика Glorp (GLORP) Откройте для себя ключевую информацию о Glorp (GLORP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Glorp (GLORP) Glorp cat meme coin on Solana with a quite a remarkable history in the memecoin space having spent first portion of its existence being almost at zero and then one day reviving and being actualized into token on mainnet from pump.fun. Active community with lots of members actively creating content and having great vibes. Recently got an NFT collection behind it that generated a lot of attention and volume. Официальный сайт: https://glorpcat.lol Купить GLORP сейчас!

Токеномика и анализ цен Glorp (GLORP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Glorp (GLORP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 874,21K $ 874,21K $ 874,21K Общее предложение: $ 994,77M $ 994,77M $ 994,77M Оборотное предложение: $ 994,77M $ 994,77M $ 994,77M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 874,21K $ 874,21K $ 874,21K Исторический максимум: $ 0,01712223 $ 0,01712223 $ 0,01712223 Исторический минимум: $ 0,00039686 $ 0,00039686 $ 0,00039686 Текущая цена: $ 0,0008799 $ 0,0008799 $ 0,0008799 Узнайте больше о цене Glorp (GLORP)

Токеномика Glorp (GLORP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Glorp (GLORP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GLORP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GLORP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GLORP, изучите текущую цену GLORP!

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