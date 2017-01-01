Токеномика Gloria AI (GLORIA)

Токеномика Gloria AI (GLORIA)

Откройте для себя ключевую информацию о Gloria AI (GLORIA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Gloria AI (GLORIA)

Gloria is an AI-powered data platform that provides real-time, highly curated, customizable news data. The product has been in development at Crypto Briefing (http://www.cryptobriefing.com), a leading independent news & media company that's been covering the crypto sector since 2017. Gloria's main goal is to provide ultra-low latency crypto news data to AI agents, traders, & other platforms that need high-fidelity signals to make efficient trades & investment decisions.

Официальный сайт:
https://itsgloria.ai/
Whitepaper:
https://gloriaai.gitbook.io/gloria

Токеномика и анализ цен Gloria AI (GLORIA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gloria AI (GLORIA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 845,65K
$ 845,65K$ 845,65K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,69M
$ 1,69M$ 1,69M
Исторический максимум:
$ 0,00790726
$ 0,00790726$ 0,00790726
Исторический минимум:
$ 0,0014576
$ 0,0014576$ 0,0014576
Текущая цена:
$ 0,00169129
$ 0,00169129$ 0,00169129

Токеномика Gloria AI (GLORIA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Gloria AI (GLORIA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GLORIA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GLORIA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GLORIA, изучите текущую цену GLORIA!

Прогноз цены GLORIA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.