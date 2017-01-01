Токеномика Gloria AI (GLORIA) Откройте для себя ключевую информацию о Gloria AI (GLORIA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gloria AI (GLORIA) Gloria is an AI-powered data platform that provides real-time, highly curated, customizable news data. The product has been in development at Crypto Briefing (http://www.cryptobriefing.com), a leading independent news & media company that's been covering the crypto sector since 2017. Gloria's main goal is to provide ultra-low latency crypto news data to AI agents, traders, & other platforms that need high-fidelity signals to make efficient trades & investment decisions. Официальный сайт: https://itsgloria.ai/ Whitepaper: https://gloriaai.gitbook.io/gloria Купить GLORIA сейчас!

Токеномика и анализ цен Gloria AI (GLORIA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gloria AI (GLORIA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 845,65K $ 845,65K $ 845,65K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,69M $ 1,69M $ 1,69M Исторический максимум: $ 0,00790726 $ 0,00790726 $ 0,00790726 Исторический минимум: $ 0,0014576 $ 0,0014576 $ 0,0014576 Текущая цена: $ 0,00169129 $ 0,00169129 $ 0,00169129 Узнайте больше о цене Gloria AI (GLORIA)

Токеномика Gloria AI (GLORIA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gloria AI (GLORIA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GLORIA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GLORIA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GLORIA, изучите текущую цену GLORIA!

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