Токеномика Glo Dollar (USDGLO) Откройте для себя ключевую информацию о Glo Dollar (USDGLO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Glo Dollar (USDGLO) Glo Dollar (ticker: USDGLO) is the stablecoin that funds public goods. Stablecoin companies generate $7.4 billion annually from their stablecoin reserves. Our approach is different—we funnel 100% of our profits to charitable causes and public goods. Официальный сайт: https://www.glodollar.org/ Купить USDGLO сейчас!

Токеномика и анализ цен Glo Dollar (USDGLO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Glo Dollar (USDGLO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,39M $ 3,39M $ 3,39M Общее предложение: $ 3,39M $ 3,39M $ 3,39M Оборотное предложение: $ 3,39M $ 3,39M $ 3,39M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,39M $ 3,39M $ 3,39M Исторический максимум: $ 1,13 $ 1,13 $ 1,13 Исторический минимум: $ 0,904862 $ 0,904862 $ 0,904862 Текущая цена: $ 0,999739 $ 0,999739 $ 0,999739 Узнайте больше о цене Glo Dollar (USDGLO)

Токеномика Glo Dollar (USDGLO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Glo Dollar (USDGLO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов USDGLO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов USDGLO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USDGLO, изучите текущую цену USDGLO!

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