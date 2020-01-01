Токеномика Giga Stacy (STACY) Откройте для себя ключевую информацию о Giga Stacy (STACY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Giga Stacy (STACY) Giga Stacy is a memecoin deployed on the Solana blockchain. STACY is a community run project that is focused on celebrating women and self-improvement. Using both the power of memes and community, STACY aims to advocate for women’s issues and create an environment that encourages more women to explore and enter the world of crypto. Giga Stacy is a purely volunteer-based project, and as such, it has no formal team or roadmap. Официальный сайт: https://gigastacycto.com Купить STACY сейчас!

Токеномика и анализ цен Giga Stacy (STACY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Giga Stacy (STACY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 89,73K $ 89,73K $ 89,73K Общее предложение: $ 999,15M $ 999,15M $ 999,15M Оборотное предложение: $ 999,15M $ 999,15M $ 999,15M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 89,73K $ 89,73K $ 89,73K Исторический максимум: $ 0,00192995 $ 0,00192995 $ 0,00192995 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Giga Stacy (STACY)

Токеномика Giga Stacy (STACY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Giga Stacy (STACY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STACY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STACY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STACY, изучите текущую цену STACY!

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