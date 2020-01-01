Токеномика Generational Wealth (WEALTH) Откройте для себя ключевую информацию о Generational Wealth (WEALTH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Generational Wealth (WEALTH) $WEALTH is more than a token - it's a movement centered around wealth-building culture and mindset. We've cultivated a sophisticated community that understands the power of collective growth. Our project emphasizes the journey from retail to refined, backed by high-quality content creation and a strong community ethos. Through daily engagement and strategic content development, we're building a cultural phenomenon that transcends traditional token dynamics. Our community represents a new wave of wealth builders who understand that true success comes from collective vision and sophisticated execution. Официальный сайт: https://studywealth.xyz Купить WEALTH сейчас!

Токеномика и анализ цен Generational Wealth (WEALTH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Generational Wealth (WEALTH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 490,85K $ 490,85K $ 490,85K Общее предложение: $ 999,72M $ 999,72M $ 999,72M Оборотное предложение: $ 999,72M $ 999,72M $ 999,72M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 490,85K $ 490,85K $ 490,85K Исторический максимум: $ 0,00296045 $ 0,00296045 $ 0,00296045 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00049033 $ 0,00049033 $ 0,00049033 Узнайте больше о цене Generational Wealth (WEALTH)

Токеномика Generational Wealth (WEALTH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Generational Wealth (WEALTH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WEALTH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WEALTH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WEALTH, изучите текущую цену WEALTH!

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