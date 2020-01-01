Токеномика Gemach (GMAC) Откройте для себя ключевую информацию о Gemach (GMAC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gemach (GMAC) Gemach is a DAO of community experts providing self-custodial trading bots, interest-free loans, index funds, & AI companions to generate alpha across Defi protocols. Gemach is the creator of GBot - the fastest sniper and trading bot on the market. Официальный сайт: https://gemach.io/ Купить GMAC сейчас!

Токеномика и анализ цен Gemach (GMAC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gemach (GMAC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 575,17K $ 575,17K $ 575,17K Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 575,17K $ 575,17K $ 575,17K Исторический максимум: $ 0,01028798 $ 0,01028798 $ 0,01028798 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00115043 $ 0,00115043 $ 0,00115043 Узнайте больше о цене Gemach (GMAC)

Токеномика Gemach (GMAC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gemach (GMAC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GMAC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GMAC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GMAC, изучите текущую цену GMAC!

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