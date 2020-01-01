Токеномика GDOG (GDOG)
Информация о GDOG (GDOG)
🚀🌍 $GDOG - The Ultimate Memecoin on Solana! 🌍🚀 Join the $GDOG pack and be part of an explosive community-driven memecoin designed for fun, rewards, and all things DOGGO! 🐶✨ With a unique focus on community engagement and regional growth, $GDOG isn’t just another coin – it’s a movement!
From epic memes to thrilling rewards and top-tier marketing, $GDOG combines community spirit with the power of crypto like never before. Ready to join the strongest pack in the crypto world? Buckle up and let’s go global! 💥🚀 #JoinThePack #GDOG
Токеномика и анализ цен GDOG (GDOG)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене GDOG (GDOG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика GDOG (GDOG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики GDOG (GDOG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов GDOG, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов GDOG.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GDOG, изучите текущую цену GDOG!
Прогноз цены GDOG
Хотите узнать, куда может двигаться GDOG? Наша страница прогноза цены GDOG объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.