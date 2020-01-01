Токеномика Gate (GT) Откройте для себя ключевую информацию о Gate (GT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Gate (GT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gate (GT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,86B $ 1,86B $ 1,86B Общее предложение: $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M Оборотное предложение: $ 121,37M $ 121,37M $ 121,37M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,60B $ 4,60B $ 4,60B Исторический максимум: $ 25,94 $ 25,94 $ 25,94 Исторический минимум: $ 0,25754 $ 0,25754 $ 0,25754 Текущая цена: $ 15,34 $ 15,34 $ 15,34 Узнайте больше о цене Gate (GT)

Токеномика Gate (GT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gate (GT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GT, изучите текущую цену GT!

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