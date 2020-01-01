Токеномика Gas (GAS) Откройте для себя ключевую информацию о Gas (GAS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gas (GAS) Gas is one of the two coins created by Neo Foundation. Gas is used as a processing fees for Neo coin. Neo hashing algorithm is Proof of Stake (PoS), where blocks processing power depends on the amount of tokens held by miners instead of the Proof of Work method which depends on the mining power that a miner has to create a new block. Neo holders is compensated with certain amount of Gas every month, is a similar concept to the ether gas and is used as a power for transaction (transaction). It is a coin that is paid as compensation of a concept of interest generated by PoS mining. At the beginning of the release, about one Neo was paid per day with 1000 Neo, but it has a design algorithm that is gradually decreasing over time, which is offset by the price increase. It is a coin that is closely related to Neo, walking along the path of the companion with the rise of Neo, and it forms a necessary relationship that the movement must be moving in a fluid manner. Официальный сайт: https://neo.org/ Купить GAS сейчас!

Токеномика и анализ цен Gas (GAS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gas (GAS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 179,34M $ 179,34M $ 179,34M Общее предложение: $ 65,09M $ 65,09M $ 65,09M Оборотное предложение: $ 65,09M $ 65,09M $ 65,09M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 179,34M $ 179,34M $ 179,34M Исторический максимум: $ 91,94 $ 91,94 $ 91,94 Исторический минимум: $ 0,621309 $ 0,621309 $ 0,621309 Текущая цена: $ 2,76 $ 2,76 $ 2,76 Узнайте больше о цене Gas (GAS)

Токеномика Gas (GAS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gas (GAS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GAS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GAS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GAS, изучите текущую цену GAS!

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