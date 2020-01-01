Токеномика GARY (GARY) Откройте для себя ключевую информацию о GARY (GARY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GARY (GARY) The project is about the viral cat meme known across all social media platforms named gary. The project is social media centric and all the social media accounts are run by the community team. (Please see the links attached for reference) The essential goal is to continue to grow gary into one of the biggest cat memes on the internet. While that being one goal another point of emphasis for the project is to bridge a community that is mixed with CT (Crypto Twitter) and our normie fanbase, and we have already made strides in that area by bridging a good amount of TikTok/ Insta followers to our Twitter. Официальный сайт: https://www.tiktok.com/@higary__ Купить GARY сейчас!

Токеномика и анализ цен GARY (GARY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GARY (GARY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,98M $ 2,98M $ 2,98M Общее предложение: $ 999,78M $ 999,78M $ 999,78M Оборотное предложение: $ 999,78M $ 999,78M $ 999,78M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,98M $ 2,98M $ 2,98M Исторический максимум: $ 0,00466116 $ 0,00466116 $ 0,00466116 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00299163 $ 0,00299163 $ 0,00299163 Узнайте больше о цене GARY (GARY)

Токеномика GARY (GARY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GARY (GARY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GARY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GARY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GARY, изучите текущую цену GARY!

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