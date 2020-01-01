Токеномика GameZone (GZONE) Откройте для себя ключевую информацию о GameZone (GZONE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен GameZone (GZONE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GameZone (GZONE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 969,15K $ 969,15K $ 969,15K Общее предложение: $ 421,55M $ 421,55M $ 421,55M Оборотное предложение: $ 421,55M $ 421,55M $ 421,55M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 969,15K $ 969,15K $ 969,15K Исторический максимум: $ 1,18 $ 1,18 $ 1,18 Исторический минимум: $ 0,00214842 $ 0,00214842 $ 0,00214842 Текущая цена: $ 0,00229902 $ 0,00229902 $ 0,00229902 Узнайте больше о цене GameZone (GZONE)

Токеномика GameZone (GZONE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GameZone (GZONE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GZONE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GZONE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GZONE, изучите текущую цену GZONE!

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