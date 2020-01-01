Токеномика Galatasaray Fan Token (GAL)

Токеномика Galatasaray Fan Token (GAL)

Откройте для себя ключевую информацию о Galatasaray Fan Token (GAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Galatasaray Fan Token (GAL)

Официальный сайт:
https://www.galatasaray.org/

Токеномика и анализ цен Galatasaray Fan Token (GAL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Galatasaray Fan Token (GAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 9,07M
$ 9,07M$ 9,07M
Общее предложение:
$ 9,98M
$ 9,98M$ 9,98M
Оборотное предложение:
$ 7,23M
$ 7,23M$ 7,23M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 12,52M
$ 12,52M$ 12,52M
Исторический максимум:
$ 33,63
$ 33,63$ 33,63
Исторический минимум:
$ 1,18
$ 1,18$ 1,18
Текущая цена:
$ 1,26
$ 1,26$ 1,26

Токеномика Galatasaray Fan Token (GAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Galatasaray Fan Token (GAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GAL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GAL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GAL, изучите текущую цену GAL!

Прогноз цены GAL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.