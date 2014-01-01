Токеномика Fuzzybear (FUZZY)

Токеномика Fuzzybear (FUZZY)

Откройте для себя ключевую информацию о Fuzzybear (FUZZY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Fuzzybear (FUZZY)

Fuzzybear ($FUZZY) is a memecoin on the XRP Ledger (XRPL), created to honor the legacy of the well-known XRPL address ‘Fuzzybear,’ which famously placed a DEX order in 2014: 1 XRP for 1 BTC. The token embodies the spirit of decentralization and community-driven growth, focusing on fun, engagement, and organic expansion. With its unique narrative and strong community, Fuzzybear grows naturally as more supporters join the movement.

Официальный сайт:
https://fuzzyxrp.com/

Токеномика и анализ цен Fuzzybear (FUZZY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fuzzybear (FUZZY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 25,89M
$ 25,89M$ 25,89M
Общее предложение:
$ 321,00B
$ 321,00B$ 321,00B
Оборотное предложение:
$ 317,77B
$ 317,77B$ 317,77B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 26,15M
$ 26,15M$ 26,15M
Исторический максимум:
$ 0,00011719
$ 0,00011719$ 0,00011719
Исторический минимум:
$ 0,00000141
$ 0,00000141$ 0,00000141
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Fuzzybear (FUZZY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Fuzzybear (FUZZY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FUZZY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FUZZY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FUZZY, изучите текущую цену FUZZY!

Прогноз цены FUZZY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.