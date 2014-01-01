Токеномика Fuzzybear (FUZZY) Откройте для себя ключевую информацию о Fuzzybear (FUZZY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Fuzzybear (FUZZY) Fuzzybear ($FUZZY) is a memecoin on the XRP Ledger (XRPL), created to honor the legacy of the well-known XRPL address ‘Fuzzybear,’ which famously placed a DEX order in 2014: 1 XRP for 1 BTC. The token embodies the spirit of decentralization and community-driven growth, focusing on fun, engagement, and organic expansion. With its unique narrative and strong community, Fuzzybear grows naturally as more supporters join the movement. Официальный сайт: https://fuzzyxrp.com/ Купить FUZZY сейчас!

Токеномика и анализ цен Fuzzybear (FUZZY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fuzzybear (FUZZY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 25,89M $ 25,89M $ 25,89M Общее предложение: $ 321,00B $ 321,00B $ 321,00B Оборотное предложение: $ 317,77B $ 317,77B $ 317,77B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 26,15M $ 26,15M $ 26,15M Исторический максимум: $ 0,00011719 $ 0,00011719 $ 0,00011719 Исторический минимум: $ 0,00000141 $ 0,00000141 $ 0,00000141 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Fuzzybear (FUZZY)

Токеномика Fuzzybear (FUZZY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fuzzybear (FUZZY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FUZZY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FUZZY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FUZZY, изучите текущую цену FUZZY!

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