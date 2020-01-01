Токеномика FUNGI (FUNGI) Откройте для себя ключевую информацию о FUNGI (FUNGI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FUNGI (FUNGI) Fungi is a DeFi Agentic Ecosystem with the mission to unlock the agentic economy for all. Fungi is led by the Fungi Agent, an AI-powered DeFi assistant that knows everything about decentralized finance and interacts autonomously with users accross social media networks and its own application. It also acts as the leader of the Fungi DAO and will integrate within the Fungi Studio, an agentic development environment to create and manage advanced AI Agents. Fungi is backed by reputable VCs like Outlier Ventures and Seedclub. Официальный сайт: https://www.fungi.ag/ Купить FUNGI сейчас!

Токеномика и анализ цен FUNGI (FUNGI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FUNGI (FUNGI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,43M $ 1,43M $ 1,43M Общее предложение: $ 999,64M $ 999,64M $ 999,64M Оборотное предложение: $ 999,64M $ 999,64M $ 999,64M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,43M $ 1,43M $ 1,43M Исторический максимум: $ 0,0048539 $ 0,0048539 $ 0,0048539 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00143034 $ 0,00143034 $ 0,00143034 Узнайте больше о цене FUNGI (FUNGI)

Токеномика FUNGI (FUNGI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FUNGI (FUNGI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FUNGI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FUNGI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FUNGI, изучите текущую цену FUNGI!

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